بروز “الشقيقة الحديدية” لزعيم كوريا الشمالية في دائرة الضوء

2020/06/19 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سلط التوتر الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية الضوء على دور شيقية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الساحة السياسية، وسط تكنهات بأنها قد تخلف أخاها.وكانت كوريا الشمالية أنشأت قبل يومين مكتب اتصال مشترك أقيم في مدينة حدودية، في إطار اتفاق أبرمه زعماء البلدين عام 2018، بعد أحدث حلقات التوتر بسبب منشورات دعائية يرسلها […]

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