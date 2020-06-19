2020/06/19 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن العراق يدعم تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النوويّ.

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