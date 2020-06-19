الموارد المائية: أنخفاض نسبة التراكيز الملحية في منطقة الاهوار الوسطى

2020/06/19 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، انخفاض نسبة التراكيز الملحية في منطقة الأهوار الوسطى.

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