بومبيو يتهم بولتون بالخيانة والكذب

2020/06/19 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة).. ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ”أكاذيب” مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي يستعد لنشر كتاب ينتقد فيه الرئيس دونالد ترامب بشدة.وقال بومبيو في بيان: “لم أقرأ الكتاب، ولكن وفقا للمقتطفات المنشورة، فإن جون بولتون ينشر عددا من الأكاذيب وأنصاف الحقائق (…)”.وأضاف: “من المحزن والخطير في أن يكون الدور العام الأخير لجون […]

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