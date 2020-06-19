إيران تستفز واشنطن بـ”تصريحات نفطية”: العراق اكبر اسواقنا ونتسلم اموالنا منه

2020/06/19 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مسؤول ايراني في قطاع النفط، اليوم الجمعة، أن إيران تتسلم أموال صادراتها النفطية إلى العراق عبر القطاع الخاص، وليست هناك أية مشاكل تحول دون هذا الامر بين البلدين.المتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية في إيران حميد حسيني، قال في تصريحات لوكالة إرنا، تابعتها “يس عراق”، إن بلاده هي المصدّر الوحيد […]

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