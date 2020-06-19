الحكم علي كريم يغادر الحجر الصحي ويعود الى المنزل بعد شفائه من كورونا

2020/06/19 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..غادر الحكم العراقي لكرة القدم، علي كريم، المستشفى بعد شفائه بشكل تام من فيروس كورونا.وقال كريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “نتائج الفحوصات الطبية التي اجريتها مؤخراً، ظهرت في وقت متأخر ليلة امس وكانت سلبية”.واضاف ان “إدارة مستشفى ابن زهر الخاص بحجر المصابين بفيروس كورونا، منحتني الضوء الاخضر للخروج بعدما تعافيت […]

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