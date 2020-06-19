تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/06/19 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر طبي بمحافظة ذي قار، الجمعة (19 حزيران 2020)، بتسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا...





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