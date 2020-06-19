2020/06/19 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

كشف مصدر من فرقة الامام علي القتالية، الجمعة (19 حزيران 2020)، عن أعداد جثث المتوفين بسبب في...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر فيها: فرقة الإمام علي دفنت حتى الآن 850 جثماناً لمتوفين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر فيها: فرقة الإمام علي دفنت حتى الآن 850 جثماناً لمتوفين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).