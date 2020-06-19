الفحص المختبري يثبت حمل 7 من أصل 8 جثامين في الديوانية لفيروس كورونا

2020/06/19 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

كشف مصدر من داخل مستشفى محافظة الديوانية العام، الجمعة (19 حزيران 2020)، نتائج الفحص المختبري ل...





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