العراق يسير رحلة استثنائيّة لنقل عراقيين عالقين في هولندا

2020/06/19 | 12:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة في بيان، عن تسيير أوّل رحلة استثنائيّة لنقل العراقيّين العالقين في هولندا....

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