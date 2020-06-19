صدور تريث رسمي باغلاق مخيم للنازحين في ديالى

2020/06/19 | 12:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن صدور تريث رسمي باغلاق مخيم للنازحين داخل المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بعد المداولة مع محافظ ديالى مثنى التميمي صدر تريث باغلاق مخيم معسكر سعد في بعقوبة للنازحين لحين انتهاء ازمة فيروس كورونا”.واضاف الحيالي،ان” المخيم والذي يضم اكثر من […]

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