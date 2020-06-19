قانون قيصر.. دعوة إلى الحرب

2020/06/19 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليد شرارة «صوملة» سوريا خدمة لـ”إسرائيل”، تسهّل عملية ضم الضفة الغربية.هذه هي الغاية الفعلية لـ«قانون قيصر».جميع حروب الولايات المتحدة في المنطقة، العسكرية المباشرة منها و«الهجينة»، المكنّاة «ضغوطاً قصوى»، هدفها الأوّل والأساس، قبل النفط، تأبيد التفوّق الإسرائيلي.تدمير العراق العام 2003 اندرج ضمن هذه الاستراتيجية الثابتة التي وضعت على رأس جدول أعمالها، في السنتين الماضيتين، […]

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