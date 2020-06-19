طيران العدوان السعودي يشن غارات جوية على عدة محافظات يمنية

2020/06/19 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، أمس الخميس، 38 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وحجة والبيضاء في اليمن.وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديريتي ردمان والسوادية بالبيضاء..و11 غارة على منطقتي الخسف والاقشع بمديرية الحزم وعلى مديرية خب والشعف بالجوف و9 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب..و3 غارات على منطقة […]

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