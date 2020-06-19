وزير الصحة يفتتح مستشفى ”كرفاني“ لمصابي كورونا في صلاح الدين

2020/06/19 | 12:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دشنت محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، مستشفى جديد لمعالجة مصابي كورونا كوفيد-١٩.وقال نائب محافظ صلاح الدين الفني عمار حكمت في تصريح لوكالة/المعلومة/، ان “وزير الصحة حسن التميمي وبحضور المحافظة وشخصيات حكومية وعشائرية افتتح مستشفى “كرفاني” يستوعب اكثر من خمسين سريراً في قضاء سامراء لمعالجة مصابي كورونا وتسهيل اجراءات الحجر والمعالجة المرضى”.وبين […]

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