الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قرارا بشأن الوصول إلى مرافق نووية في إيران

2020/06/19 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، مشروع قرار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلب من إيران إتاحة الوصول إلى منشأتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.واجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة بقوامه الكامل بدعوة من رئيسه، للتصويت على مشروع القرار بشأن إيران، المقدم من بريطانيا وألمانيا وفرنسا.وفي وقت سابق، قال ممثل الصين الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا وانغ كون، إن بلاده لا توافق على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الدعوة إلى إتاحة الوصول إلى منشأتين في إيران وتعارض مشروع القرار الثلاثي الأوروبي بشأن هذا الموضوع، والذي قد يضر بالصفقة النووية إذا تم اعتماده.

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