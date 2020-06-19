كلوب يحسم موقف صلاح أمام إيفرتون

2020/06/19 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن جاهزية كامل قائمته لمواجهة إيفرتون المقررة مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وعانى محمد صلاح وأندي روبرتسون من إصابات خفيفة جعلت بعض الأنباء تشير إلى إمكانية غيابهما عن مباراة "الريدز" القادمة، لكن كلوب أكد على جاهزيتهما وعلى تدربهما بصورة طبيعية في الأيام الماضية مع الفريق.وجاءت تصريحات كلوب في الموقع الرسمي للنادي وقال فيها: "في الوقت الحالي، لا يوجد مستبعدون حقا لمباراة الأحد، ولكن يجب أن نرى، البعض تدرب كثيرا والبعض الآخر أقل، الأخبار الجيدة في النهاية سيكون لدينا فريق جيد على أرض الملعب بنسبة 100%".ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 82 نقطة ويحتاج فقط إلى الفوز بست نقاط من أجل تنصيبه بطلا للبطولة للمرة الأولى منذ 30 عاما، ويأمل كلوب في أن يكون الفوز في ديربي الميرسيسايد أول خطوة تجاه التتويج.وعادت الحياة مجددا للدوري الممتاز الأربعاء بمباراتين مؤجلتين بين شيفيلد يونايتد وأستون فيلا، ومانشستر سيتي وأرسنال على أن تنطلق الجولة الثلاثون يوم الجمعة، خلف أبواب موصدة.

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