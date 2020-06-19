سائرون : الكاظمي بدأ يتخذ خطوات جريئة وصحيحة في الإصلاح الإداري داخل مؤسسات الدولة

2020/06/19 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد تحالف سائرون، دعمه لخطوات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات.

محمد الغزي النائب عن التحالف قال في تصريح، إن حكومة الكاظمي تسير بخطوات صحيحة باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين من خلال التأكيد على اجراء انتخابات نزيهة.

وأشار الى أن مجلس الوزراء بقراراته الأخيرة ناقش الوضع الاقتصادي ووضع منهجية لمعالجة موضوع المنافذ الحدودية وتعظيم الإيرادات وبدء الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة وفي الوزارات وهذا يصب بمصلحة الجمهور والمتظاهرين.

وأضاف، أن رئيس الوزراء بدأ يتخذ خطوات جريئة وصحيحة في الاصلاح الاداري داخل الدولة ومؤسساتها، وتحالف سائرون مؤيد لخطوات الكاظمي في تلبية مطالب المتظاهرين وبناء دولة مؤسسات حقيقية وصحيحة.

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