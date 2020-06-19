الأزمة النيابية توصي بتجديد خطط مواجهة وباء كورونا وطرق احتوائه

2020/06/19 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت خلية الأزمة النيابية، بتجديد خطط مواجهة وباء كورونا وطرق احتوائه في ظل زيادة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

عضو الخلية النائب حسن خلاطي كشف في تصريح، عن تنسيق عالٍ بين خليتي الازمة النيابية والحكومية، والاجتماعات متواصلة بحضور وزير الصحة ومدير الصحة العامة، مبينا أن دور خليته هو دعم وإسناد ما تحتاجه الجهة التنفيذية أو وزارة الصحة من قرارات يتبناها مجلس النواب كتمويل استثنائي أو تحشيد طاقات الوزارات الأخرى لتقديم الدعم.

وأضاف، أن اللجنة الفنية المعنية بمواجهة وباء كورونا بشكل مباشر هي خلية الازمة الحكومية، مؤكداً أن البلاد دخلت مرحلة انتشار الوباء.

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