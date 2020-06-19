الفتح يدعو الكاظمي الى نشر الجيش العراقي على الحدود مع تركيا وإيران

2020/06/19 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف الفتح، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى نشر الجيش العراقي على الشريط الحدودي مع تركيا وإيران لمنع تكرار الخروقات الامنية والحفاظ على سيادة البلاد.

وقال النائب عن التحالف حنين قدو، في تصريح إن لجوء الحكومات المتعاقبة الى الاستنكار والادانة للقصف والتوغل داخل الاراضي العراقية دليل على الضعف، مضيفا أن الحفاظ على السيادة يستوجب العمل على تهيئة الظروف الملائمة لنشر الجيش العراقي على الحدود العراقية التركية الإيرانية.

وأشار قدو الى أن القوات التي تنشر على الحدود يجب تزويدها بأسلحة متطورة وطائرات لمنع أي خرق على الاراضي العراقية أو عدوان خارجي.

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