بحث يثير الرعب بتوقع حدوث “كارثة ضخمة” أسوأ من جائحة “كوفيد-19”

2020/06/19 | 12:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف محللون أن هناك فرصة بنسبة واحد من كل ثلاثة بأن يتعرض العالم لأزمة ضخمة أسوأ من جائحة كورونا من شأنها أن تؤثر على الناس، في السنوات العشر المقبلة.وتكهن البحث المخيف من “دويتشه بانك” (Deutsche Bank) بأن هناك فرصة بنسبة 33% لحدوث واحدة من 4 كوارث، وفقا للتقارير.ويقولون إنه من الممكن […]

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