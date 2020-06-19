 10 فضائح في كتاب جون بولتون عن ترامب: “حلفائه يسخرون منه ووزير خارجيته يصفه بالقذر”

2020/06/19 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدر مستشار الامن القومي السابق في إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب، كتابه الذي كان الرأي العام ينتظره، نظرا لمنزلة الكاتب وطبيعة المعلومات التي أوردها.ويصف الكتاب الذي يحمل عنوان “الغرفة التي شهدت الأحداث”، ترمب بـ”الرئيس الجاهل بأبسط الحقائق الجغرافية، ولا تتعدى قراراته رغبته في التمسك بمنصبه لفترة ولاية ثانية”.ويتساءل ترامب عن […]

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