بالفيديو،، بوتين يكشف عن مكتبه “السري” لأول مرة

2020/06/19 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابواب مكتبه “السري” في المبنى الأول بالكرملين لأول مرة امام الصحفيين، وهو المكتب الذي أي اجتماعات أو لقاءات عامة، وكانت أبوابه سابقا مغلقة أمام الجميع.وكسر بوتين هذه القاعدة خلال برنامج “روسيا.الكرملين.بوتين”، الذي عرضت لقطات منه يوم أمس الخميس، وبدأ حديثه مع الصحفيين في مكتبه […]

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