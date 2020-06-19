الصحة: الأعداد المسجلة ضمن الإمكانيات ولا حاجة لإعلان حالة الطوارئ

2020/06/19 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي أن البلازما حققت نتائج جيدة في علاج مرضى فيروس كورونا، فيما أشار إلى أن الأعداد المسجلة ضمن الإمكانيات ولا حاجة لإعلان حالة الطوارئ.وقال الجميلي، إن”بلازما دم المتعافين إحدى طرق العلاج المتبعة في العراق لمرضى كورونا ،وتم استعمالها منذ اليوم الأول لتفشي الوباء وحقق نتائج جيدة”، مبيناً […]

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