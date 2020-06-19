وزارة الخارجية: العراق يدعم تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النوويّ

2020/06/19 | 12:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن العراق يدعم تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النوويّ.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن” السفير بكر فتاح حسين مُمثل العراق الدائم لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية ،أكد أن العراق يدعم الوكالة والمدير العامّ في الجُهُود المبذولة لتنفيذ الضمانات، وتعزيز النظام الدوليّ لعدم الانتشار، ولصكوك نزع […]

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