وفاة نجل الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف في الولايات المتحدة

2020/06/19 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكدت عائلة سيرغي خروتشوف، نجل الزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروتشوف، اليوم الجمعة أنه توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما.وأكدت حفيدة الزعيم السوفيتي الراحل، نينا، لوسائل الإعلام وفاة سيرغي خروشوف في مدينة كرانستون بولاية رود آيلاند أمس الخميس، دون الكشف عن سبب الوفاة وموعد مراسم الجنازة.وأفادت قناة REN TV […]

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