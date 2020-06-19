الموارد: أنخفاض نسبة التراكيز الملحية في منطقة الاهوار الوسطى

2020/06/19 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة الموارد المائية، الجمعة، انخفاض نسبة التراكيز الملحية في منطقة الأهوار الوسطى.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن"مؤشرات قياس الأملاح أظهرت انخفاض نسبة التراكيز الملحية في منطقة الأهوار الوسطى إلى مستويات طبيعية في بعض المواقع ،وفي نهر الفرات منطقة الجبايش ،وبالقرب من السدة القاطعة وفي المدينة ،وعلى طول شط العرب من القرنة إلى مركز مدينة البصرة".واضافت، اننا"نتوقع استمرار هذا الانخفاض في الأيام المقبلة نتيجة دفع كميات جيدة من المياه العذبة في نهري دجلة والفرات ،إضافة الى اتخاذ إجراءات ميدانية بنصب محطات الضخ على منطقة زجري في الأهوار الوسطى ،ومحطة ضخ أخرى في نهاية نهر عنتر لسحب المياه الآسنة من نهري عنتر والداير في المدينة ،ونتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى انخفاض نسبة الأملاح في نهر الفرات بقضاء المدينة".

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