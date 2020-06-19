2020/06/19 | 13:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ستة إرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ستة إرهابيين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).