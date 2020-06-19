طهران تتحدى قانون “قيصر” وتؤكد استمرارها بدعم النظام السوري

2020/06/19 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أميرعبد اللهيان، إن إيران وحلفائها سيبقون إلى جانب سوريا ونظامها.

وأكد اللهيان أن قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية ضد سوريا يتعارض مع حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، مضيفا أن طهران وحلفاءها سيبقون بقوة إلى جانب الشعب السوري وقيادته، فيما أشار الى أن هذه العقوبات سيكون مصيرها الفشل لأنها إرهاب اقتصادي.

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