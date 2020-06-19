السيد الحكيم: استهداف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية هو استهداف للعراق وسمعته

2020/06/19 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم على استمرار القصف الصاروخي للقواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية.

السيد الحكيم قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن قصف واستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق أو القواعد العراقية التي تستضيف قوات دولية هو استهداف للعراق وسمعته امام المجتمع الدولي، مؤكدا إدانته هذه التصرفات غير المسؤولة ويطالب الحكومة بأخذ دورها ووضع حد لذلك.

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