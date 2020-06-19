2020/06/19 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو الصحة العالمية في العراق عدنان نوار، عن حقيقة تأثر المناعة المكتسبة للمتعافين من فيروس كورونا في حال تبرعهم ببلازما الدم.

وقال نوار في بيان، إن الحديث عن تسبب التبرع بالبلازما بخسارة المناعة المكتسبة للشخص المتعافي من فيروس كورونا، أمر غير صحيح، وليس له صحة علمية على الاطلاق، مبينا أن المناعة المكتسبة من الفيروس تكون لعدة أشهر، وان تبرعه بالبلازما لمرة واحدة او مرتين لا يعني خسارته المناعة التي اكتسبها من المرض.

وأشار نوار الى أن بعض المصابين يخشون من قضية التبرع بالدم حتى قبل اصابته، وربما البعض يرفض لعدم معرفة اهمية تبرعه وكيف ينقذ اروح المصابين الاخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية : المناعة المكتسبة من كورونا لا تتأثر بالتبرع ببلازما الدم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية : المناعة المكتسبة من كورونا لا تتأثر بالتبرع ببلازما الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).