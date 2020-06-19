القبض على شخص رمى رمانة يدوية على دار غربي بغداد

2020/06/19 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن القاء القبض على شخص قام برمي رمانة يدوية على دار مواطن ضمن منطقة الغزالية.

وقال المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تمكنت دوريات نجدة الغزالية من القبض على شخص قام برمي رمانة يدوية على دار مواطن ضمن منطقة الغزالية".واضافت، "جاء ذلك خلال تجوال دوريات النجدة ضمن المنطقة المذكورة اعلاه حيث سمع صوت انفجار ضمن شارع مدير الامن

على الفور تم اشعار السيطرة والتوجة الى مكان الحادث حيث تم ملاحظة شخص (ملثم) يستقل دراجة نارية تسير بسرعة".واوضح، "تم مطاردته داخل الافرع من قبل الدوريات والقبض علية ولدى استنطاقة اعترف برمي الرمانة اليدوية على احد الدور السكنية لموظف يعمل في وزارة الدفاع وحصول اضرار داخل الدار فقط"، مبينا ان "تم تسليمة الى مركز الشرطة اصوليآ".





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