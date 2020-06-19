2020/06/19 | 13:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول 200 وافد من تركيا وصحة نينوى: لا يوجد لدينا اماكن لحجرهم سوى المساجد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 13:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول 200 وافد من تركيا وصحة نينوى: لا يوجد لدينا اماكن لحجرهم سوى المساجد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول 200 وافد من تركيا وصحة نينوى: لا يوجد لدينا اماكن لحجرهم سوى المساجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).