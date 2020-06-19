صراع الخرافة والعلم - طلعت رضوان

2020/06/19 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان من عجائب التاريخ الإنسانى أنّ البشرعلى مدارآلاف السنين، آمنوا بوجود قوى خارقة..وغيرمنظورة..وهى التى خلقتْ الأرض والسماء والمحيطات والبحار..وخلقتْ الإنسان والحيوان..إلخ، باختصارأنّ البشرآمنوا بالميتافيزيقا، أى (بقوى فوق الطبيعة) وليس لها علاقة بالواقع المادى على الأرض.



وإذا كانت (شعوب ما قبل التدوين) أى قبل عصرالكتابة لها العذرفى خلق آلهة تحميهم من العواصف..ومن كل ضرر..وآلهة تجلب لهم الخيرم ......





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