في سِياق النقاش الدائر حول حَل ” فِلسطين دَوْلة ديمقراطية واحِدة “. 10 - عبد الرحمن البيطار

2020/06/19 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمن_البيطار يغمرني الصّديق محمد الرِّفاعي كل يوم بمقالات مُنْتَخَبَة ، كان بينها مقال بعنوان :“الفهود وفلسطين: الأمميّة السوداء والثورة الفلسطينية“،الذي كَتَبه ديريك آييد ، وهو طالب دكتوراه في قسم التاريخ في جامعة هيوستن ، ويبحث في التقاطع بين الأمميّة السوداء والقضيّة الفلسطينيّة ، أما المُتّرْجِم فهو سماح إدريس ، وهو كاتب لبناني، ورئيس تحرير مجلة الآداب اللبنانية، وابن مؤسسها الأديب القصصي ا ......





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