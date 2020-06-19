البراغماتية الامريكية وحقوق الانسان! - طه رشيد

2020/06/19 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد قررت مدينة "مينابوليس" الامريكية حل جهاز الشرطة واعادة تشكيله وتحويل الاموال لمخصصة لهذا الجهاز الى مشاريع خدمية من اجل مصلحة المواطن على اثر مقتل جورج فلويد بجريمة عنصرية فريدةا!العنصرية ليست بالامر الجديد في العالم، والانسان لم يلد عنصريا لو لا هذا التراكم، لفترات زمنية طويلة، من الخطاب الذي يكرس التفوق والكراهية نحو الاخر، وهي ما زالت منتشرة في الولايات المتحدة الامريكية.



ومنذ الستينيا ......





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