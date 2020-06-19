2020/06/19 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الخارجية لعدد من السفراء: العراق يرفض رفضاً قاطعاً التدخل بشؤونه

يتبع.



.



.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

قال المتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية في إيران حميد حسيني، الجمعة، إن العراق يعتبر سوق التصدير الرئيس للمنتجات النفطية الإيرانية، مؤكدا عدم وجود مشكلة بشأن التبادل المالي بين البلدين.

وقال حسيني في تصريح صحفي إن &quo

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الجمعة (19 حزيران 2020)، أن تحالفه لن يقبل بأي قانون انتخابات لا يضمن حقوق الأقليات والمرأة بأي برلمان مقبل.

وقال الشمري في بيان، إن "التأخير في التصويت لا يخدم تنفيذ ال

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكور، الخميس، ان مكتب رئيس الوزراء خالف الدستور بازالة اللغة الكردية من الكتب الرسمية.

وذكر شكور في بيان، انه "في الوقت الذي أكد الدستور العراقي في المادة الراب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الخارجية لعدد من السفراء: العراق يرفض رفضاً قاطعاً التدخل بشؤونه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الخارجية لعدد من السفراء: العراق يرفض رفضاً قاطعاً التدخل بشؤونه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).