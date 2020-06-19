صحة السليمانية تحذر من مراجعة المستشفيات: امتلأت بمرضى كورونا

2020/06/19 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي، الجمعة (19 حزيران 2020)، أن الوضع في المدينة خطير جدا وينذر بكارثة على المواطنين وأعداد الإصابات والوفيات في تزايد يومي.





وقال نقشبندي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المستشفيات أصبحت ممتلئة بالمصابين ونحذر أصحاب الأمراض الاعتيادية من مراجعة المستشفيات في الوقت الحالي".

وأضاف أنه "هناك نقصا في مادة بلازما الدم من المتعافين ووجهنا نداءات بهذا الخصوص لمن تعافى ومضى عليه 14 يوما أن يقوم بالتبرع، فالوضع خطير ويتطلب جهودا أكبر من كل الجهات وسنباشر بعزل المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بصورة كبيرة".

وأشار نقشبندي إلى أن "الالتزام محدود لغاية الآن فماتزال التجمعات والازدحامات واللامبالاة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ونحن حذرنا مرارا وتكرارا بأن الأوضاع سيئة جدا ولكن دون جدوى".

وبين أن "صحة المحافظة تجري يوميا مئات المسحات للملامسين ومن تظهر عليهم أعراض الفيروس والكادر الطبي يقوم بجهود جبارة ولكن يتطلب المساعدة من المواطنين في وقاية انفسهم".

وحذرت إدارة محافظة السليمانية المواطنين من مجموعة من المناطق والأماكن في عدم ارتيادها بكثرة وذلك لآن الفيروس منتشر بها بصورة كبيرة جدا بينها سوق العملة والمناطق القريبة من مستشفيات العزل الخاصة بكورونا.

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