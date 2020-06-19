ديالى تعلن رفع قدرتها إلى 450 سريراً لاستيعاب مرضى كورونا

2020/06/19 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، الجمعة، رفع قدرة دائرتهم إلى 450 سريرا لاستيع...





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