مقتل مدني عراقي بغارة للطيران التركي

2020/06/19 | 13:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مدني بغارة للطيران التركي، في ثالث أيام عملية عسكرية جوية وبرية تشنها أنقرة في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني....

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