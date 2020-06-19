2020/06/19 | 13:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان دبلوماسيون غربيون قد قالوا إن إغلاق معبر العراق أدى لخفض المساعدات الطبية لشمال شرق سوريا بنسبة 40 بالمئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن بشأن معبر العراق مع سوريا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن بشأن معبر العراق مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).