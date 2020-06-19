مستشار الكاظمي: /34/ مليون عراقي بلا رواتب

2020/06/19 | 13:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الأزمة المالية تمثل الخطر المحدق بالعراقيين إلى جانب جائحة “#كورونا”، وأخيراً، أكد هشام داوود، وهو مستشار رئيس مجلس الوزراء #مصطفى_الكاظمي، أن هناك /34/ مليون عراقي بلا رواتب.داوود قال في تصريحاتٍ متلفزة، إن…

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