اشتباكات بين “الجيش السوري” ومسلحين مجهولين شرقي دير الزور

2020/06/19 | 13:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة، ليل أمس الخميس، بين عناصر من #الجيش_السوري ومجموعة من المسلحين في ريف #دير_الزور الشرقي.وقال مراسل «الحل نت»: إن «اشتباكات اندلعت بين عناصر من #الحرس_الجمهوري من جهة مدينة #الميادين غربي نهر…

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