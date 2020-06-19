“عمرو موسى”: تركيا باتت تشكل تهديداً على دول المنطقة يفوق الأطماع الإيرانية

2020/06/19 | 13:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر “عمرو موسى”، الأمين العام للجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر السابق، من الخطر الكبير الذي باتت تشكله أطماع #تركيا على عموم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كلام “موسى” جاء في مقابلة له على قناة…

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