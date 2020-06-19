الصحة: أعداد المصابين ضمن الإمكانيات.. لا نحتاج للطوارئ

2020/06/19 | 13:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، أن البلازما حققت نتائج جيدة في علاج مرضى فيروس كورونا، مبينًا أن الأعداد المسجلة ضمن الإمكانيات ولا حاجة لإعلان حالة الطوارئ.

الصحة: البلاد لا تحتاج الى إعلان حالة الطوارئ لأن الأعداد المسجلة لا تزال ضمن إمكانيات الوزارة

قال الجميلي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "بلازما دم المتعافين إحدى طرق العلاج المتبعة في العراق لمرضى كورونا، وتم استعمالها منذ اليوم الأول لتفشي الوباء وحقق نتائج جيدة"، مبيناً أن "هذه البلازما يتم استخدامها في المراكز الصحية في بغداد والمحافظات وفق أحدث التقنيات".

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أضاف أن "هذا العلاج ليس فيه أي تأثيرات جانبية على المريض، حيث يتم استخلاصه وفحصه والتأكد من سلامة المصدر وآلية اعطائه للمريض"، داعيًا المتعافين من فيروس كورونا إلى "مراجعة المؤسسات الصحية لغرض التبرع ومساعدة المصابين الآخرين".

وأكد الجميلي أن "البلاد لا تحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ لأن الأعداد المسجلة لا تزال ضمن إمكانيات الوزارة"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تحتاج إلى جهود ومساعدة أكثر لغرض التدعيم والإسناد" .

تابع أن "الوزارة تعمل على توسعة السعات السريرية لتشمل الأبنية خارج المستشفيات كالتابعة لوزارة التعليم أو معرض بغداد أو ملعب الشعب الدولي، وغيرها من الأبنية التي قدمتها الجهات الداعمة الأخرى".

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