فؤاد حسين يحدد اولوليات حكومة الكاظمي ويتحدث عن اصلاح نظام

2020/06/19 | 13:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ان من اولويات الحكومة الاتحادية تقوية العلاقات مع العالم.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع سفراء وقائمين بأعمال بعثات دول آسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية المعتمدين في بغداد

وقال حسين خلال اللقاء ان العراق يرفض رفضاً قاطعاً التدخّل في شُؤُونه الداخليّة، مضيفا أنّ من أولوليّات الحكومة تقوية العلاقات مع العالم، وفتح آفاق للتعاون بما يحقق المصالح المُشتركة،

واردف بالقول تسعى الحكومة إلى إصلاح النظام الاقتصاديّ، في إشارة إلى الدعوة إلى فتح باب الاستثمار في العراق.

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