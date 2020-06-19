الكمارك تعلن اتلاف ادوية وفاكهة غير صالحة للاستهلاك في طريبيل والقائم

2020/06/19 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة، إتلاف ارسالية ادوية بشرية مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي منتهية الصلاحية، وفي ذات الوقت تم اتلاف ارسالية فاكهة تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري في مركز كمرك القائم، وأضافت أن عمليتي الاتلاف تمت من قبل لجان مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة العاملة في المراكز المذكورة.كما […]

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