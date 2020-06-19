وزير الصحة يفتتح مستشفى جديد لمصابي كورونا في صلاح الدين

2020/06/19 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداددشنت محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، مستشفى جديد لمعالجة مصابي كورونا كوفيد-١٩.وقال نائب محافظ صلاح الدين الفني عمار حكمت، ان “وزير الصحة حسن التميمي وبحضور المحافظة وشخصيات حكومية وعشائرية افتتح مستشفى “كرفاني” يستوعب اكثر من خمسين سريراً في قضاء سامراء لمعالجة مصابي كورونا وتسهيل اجراءات الحجر والمعالجة المرضى”.وبين البلداوي، ان “المستشفى شُيد بتبرعات […]

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