2020/06/19 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف نقيب الصحفيين، مؤيد اللامي، ان اتحاد الصحفيين العرب، خصص طائرة خاصة لنقل النجم الدولي السابق احمد راضي من بغداد الى العاصمة الاردنية عمان.وقال اللامي في تصريح متلفز تابعته وكالة/ المعلومة/ انه “حصلت موافقة شبه رسمية على نقل احمد راضي من بغداد الى الاردن”.واضاف “نحن متواصلون مع جميع الجهات والطائرة باتت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على نفقة اتحاد الصحفيين العرب.. تأمين طائرة خاصة لنقل احمد راضي الى الاردن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على نفقة اتحاد الصحفيين العرب.. تأمين طائرة خاصة لنقل احمد راضي الى الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).