وزير الخارجية يحدد اولوليات حكومة الكاظمي ويتحدث عن اصلاح نظام

2020/06/19 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، ان من اولويات الحكومة الاتحادية تقوية العلاقات مع العالم.جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع سفراء وقائمين بأعمال بعثات دول آسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية المعتمدين في بغداد وقال حسين خلال اللقاء ان العراق يرفض رفضاً قاطعاً التدخّل في شُؤُونه الداخليّة، مضيفا أنّ من أولوليّات الحكومة تقوية […]

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