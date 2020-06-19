لا تلوموا قانون قيصر.. بل الدّولة القيصريّة

2020/06/19 | 13:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتشكّل في سوريا منذ استيلاء آل الأسد عليها، اقتصادٌ حقيقي سواء كان حراً ليبرالياً، أو مركزياً اشتراكياً، أو حتى مزيجاً بينهما فيما عرف في عصر الأسد الابن باقتصاد السوق الاجتماعي.الاقتصاد كان دائماً قطاعاً…

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